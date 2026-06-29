Нова общинска такса за имотите в Гърция от 2027 г., за някои поскъпването ще е двойно

Хиляди българи, които притежават жилища, ваканционни имоти или инвестиционни апартаменти в Гърция, трябва да се подготвят за промени в местното данъчно облагане. Гръцкото правителство планира от 1 януари 2027 г. да замени действащия данък върху недвижимите имоти TAP с нова такса за местно развитие (Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης).

Новата такса ще обедини сегашния данък TAP и таксата за електрифицирани имоти в едно общинско плащане. Всяка община ще има право сама да определя размера в граници между 0,3‰ и 0,7‰ от данъчната стойност на имота. За сравнение, действащият в момента TAP е между 0,25‰ и 0,35‰, което означава, че в някои общини собствениците могат да плащат повече от досега.

Размерът на таксата ще зависи от площта на имота, зоналната цена на квадратен метър и възрастта на сградата. Това означава, че два еднакви апартамента в различни райони могат да бъдат облагани с различни суми.

Очаква се новата такса да продължи да се събира чрез сметките за електроенергия. При отдаване под наем разходът може да бъде поет от наемателя, ако това е договорено между страните. Собствениците обаче трябва внимателно да следят бъдещите разпоредби, тъй като се обсъжда и възможността плащанията да се извършват чрез електронните системи на данъчната администрация.

Добрата новина е за собствениците на необитаеми имоти без електрозахранване. За тях таксите за почистване и улично осветление ще бъдат намалени до 10% от стандартния размер, като намалението ще се прилага автоматично след прекъсване на електрозахранването.

Новият кодекс предвижда и възможност общините да наемат частни имоти за срок до 12 години, с опция за удължаване с още 12 години при съгласие на собственика. Така държавата цели да осигури помещения за обществени услуги, училища, социални дейности и административни нужди.

Промените са от особено значение за българите, които притежават имоти в Гърция. Експертите съветват собствениците да следят решенията на общината, в която се намира имотът им, тъй като местната власт ще определя конкретния размер на новата такса.