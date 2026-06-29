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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23130191 www.24chasa.bg

Ливан отказа споразумение с Израел

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Набих Бери Кадър: Youtube

Ливан няма да приеме споразумението с Израел с посредничеството на САЩ, защото не гарантира правата им. Това заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери. 

"Това споразумение няма да бъде прието и няма да бъде изпълнено в сегашния му вид", каза Бери в комюнике, разпространено от неговото движение "Амал".

Председателят на парламента отбеляза, че това е "споразумение, наложено с диктат, а не такова, което защитава правата на Ливан", съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Рамковото споразумение, подписано в петък във Вашингтон, има за цел да положи основите на траен мир между Ливан и Израел. Сред основните му разпоредби е и разоръжаването на "Хизбула".

Движението "Хизбула" на свой ред днес обяви, че си запазва правото "да защитава родината си" след новите израелски удари в Южен Ливан въпреки подписаното в петък рамково споразумение.

В разпространено комюнике движението подчертава, че "действията на врага представляват грубо нарушение на примирието" и че то следи и документира всички тези нарушения, като си запазва правото "да брани своята родина и своя народ".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац съобщиха в общо изявление по-рано, че израелските военни са унищожили използван от "Хизбула" тунел с дължина 200 метра в град Маджал Зун в Южен Ливан В него са били открити стотици единици въоръжение и пускови установки.

Набих Бери Кадър: Youtube

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