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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23130333 www.24chasa.bg

САЩ и Иран ще преговарят в Катар на 30 юни

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Доха, Катар. СНИМКА: PIXABAY

Представители на САЩ и Иран ще се срещнат на 30 юни в столицата на Катар, за да преговарят за Ормузкия проток. Това съобщи "Аксиос", позовавайки се на висш американски представител. 

Двете страни се споразумяха да спрат огъня преди по-малко от две седмици, но крехкото примирие беше застрашено от подновени удари и заплахите на Доналд Тръмп, че ще "възобнови войната и ще довърши започнатото". 

В края на миналата седмица САЩ възобновиха ударите срещу Иран. Тръмп мотивира новите удари, обвинявайки Техеран, че са нарушили примирието и са ударили товарен кораб в Ормузкия проток. 

Пред "Аксиос" висш американски служител потвърди, че страната е взела решение да спре атаките за момента. Друг служител потвърди, че двете страни ще се въздържат от военни действия и корабите могат да се движат свободно, докато текат техническите преговори. 

Новите преговори ще се състоят в Доха на 30 юни. Според вече подписания меморандум между двете страни Иран трябва да осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток, а САЩ в замяна вдигнаха блокадата над иранските пристанища. 

По план разговорите на 30 юни трябваше да са в Швейцария, но ескалацията на напрежението през уикенда наложи те да бъдат преместени. 

Доха, Катар. СНИМКА: PIXABAY

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