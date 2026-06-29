Руснаците все по-често изтеглят парите си от банките

Руснаците все по-често предпочитат да държат спестяванията си в брой, а през май от банковата система са били изтеглени средства за около 7,1 млрд. долара – най-големият отлив от началото на годината. Това показват данните от месечната статистика на Централната банка на Русия за финансовите активи на домакинствата, цитирани от The Moscow Times.

Към 1 май руските граждани са държали в брой 17,7 трилиона рубли – рекордно високо ниво. От началото на 2026 г. наличните пари са нараснали с 584 млрд. рубли, а спрямо май 2025 г. увеличението достига 2,164 трилиона рубли.

По данни на Централната банка, общото количество пари в обращение към края на април възлиза на 20,09 трилиона рубли. Това означава, че около 88% от всички налични средства се съхраняват извън банковата система – в сейфове или буквално „под дюшека".

Според Павел Жолобов, старши директор „Рейтинги на финансови институции" в рейтинговата агенция NRA, една от основните причини за тази тенденция са проблемите с банковите услуги и зачестилите прекъсвания на мобилния интернет. По думите му това кара хората да поддържат резерв от пари в брой за извънредни ситуации.

Експертите посочват още, че намаляващите лихви по депозитите, както и периодичните сривове в онлайн банкирането, също насърчават тегленето на средства. Допълнително безпокойство сред вложителите пораждат предложения на пропутински политици за санкции срещу банките, реализирали най-големи печалби по време на войната, както и идеите част от депозитите временно да бъдат използвани за финансиране на военните действия в Украйна.

В същото време предприятията, изправени пред сложна макроикономическа ситуация и по-висока данъчна тежест, все по-често стимулират плащанията в брой, за да прехвърлят средства към сивия сектор, отбелязва Жолобов. Според заместник-председателя на Управителния съвет на Сбербанк Тарас Скворцов делът на заплатите „в плик" при малкия бизнес е нараснал от 10–15% до 20–25%, а при индивидуалните предприемачи достига 40%. Той призова властите да предприемат мерки за ограничаване на тази практика.

Темата за използването на банковите спестявания вече беше повдигната и в Държавната дума. Лидерът на Комунистическата партия на Руската федерация Генадий Зюганов призова поне 30 трилиона рубли от личните депозити да бъдат насочени към попълване на федералния бюджет. Според него в условията на война 67 трилиона рубли на гражданите и още 63 трилиона рубли на предприятията стоят безполезно в банкови сметки, вместо да бъдат инвестирани в икономиката или във военните усилия.

Междувременно чуждестранни граждани от т.нар. „неприятелски" държави започват да срещат ограничения при достъпа до средствата си в руски банки след влизането в сила на нов указ на президента Владимир Путин. За подобни случаи съобщават клиенти на Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Алфа-Банк, както и потребители в онлайн форуми, цитирани от РБК.

Най-силно засегнати са притежателите на „визи за таланти" за висококвалифицирани специалисти, чужденци, декларирали привързаност към „традиционните руски духовни и морални ценности", както и етнически руснаци, преселващи се в Русия от държави, определени като „неприятелски".

От 1 юни Указ №377 на Путин разширява действието на т.нар. „контрасанкционен" Указ №95, който досега уреждаше плащанията по заеми, ценни книжа и други задължения към кредитори от „неприятелски" държави. Новите правила вече обхващат и банковите депозити. Съгласно тях банките са задължени да превеждат всички доходи от депозити, надхвърлящи 10 млн. рубли месечно, по специални сметки тип „S", достъпът до които е силно ограничен.