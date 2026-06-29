Испански транспортен гигант влиза в битката за автобусните превози в Тесалия за 449 млн. евро

Международният конкурс за предоставяне на обществените автобусни превози в гръцката област Тесалия вече привлича вниманието на едни от най-големите транспортни компании в Европа. Най-сериозен интерес към процедурата проявява испански транспортен гигант, който се очаква да бъде сред основните претенденти за договора.

Конкурсът предвижда предоставяне на изключителното право за извършване на градски и междуградски автобусни превози в региона чрез договор за обществена услуга, съгласно изискванията на европейския Регламент (ЕО) №1370/2007. Прогнозната стойност на договора възлиза на 449 милиона евро, без включен ДДС и без да се отчита възможността за допълнителни опции, което го превръща в една от най-мащабните обществени поръчки в транспортния сектор на Гърция през последните години.

Наред със засиления интерес от чуждестранни инвеститори, местните транспортни оператори също се мобилизират. Ръководствата на градските автобусни дружества в Лариса и Волос планират да участват съвместно чрез консорциум, за да увеличат шансовете си за спечелване на конкурса.

Подобна стратегия ще следват и междуградските автобусни оператори (КТЕЛ) в Тесалия. Те подготвят общ консорциум, който да обедини опита, инфраструктурата и експертния потенциал на превозвачите от региона. Според представители на сектора именно доброто познаване на местните условия и дългогодишният опит в обслужването на пътниците са основните им предимства в конкуренцията с големите международни компании.

Процедурата се организира от Националния инвестиционен фонд на Гърция и Звеното за договори със стратегическо значение, като целта е изборът на оператор, който ще осигурява модерни, качествени и устойчиви обществени автобусни превози в Тесалия през следващите години.

Очаква се конкурсът да бъде следен с голям интерес както от гръцкия транспортен сектор, така и от международните превозвачи, тъй като резултатът може да се превърне в модел за бъдещи подобни процедури и в други региони на страната.