Спасиха българи край остров Лимнос, вълните и вятърът ги отнесли в морето

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Спасиха семейство българи край гръцкия остров Лимнос. Те пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни.

Семейството влязло в морето с водни ски въпреки предупрежденията. Течението и вятърът отнесли хората навътре в морето. Жената дори паднала от ските и била спасена от катер на бреговата охрана.

За спасяването са помогнали местни рибари, които познават подводните течения в района, съобщи БНР.

Сигналът за бедстващите българи е подаден от турист на брега, който забелязал, че двамата са изчезнали. В същия момент имало и спасителна операция за дете с надуваема лодка, което било отнесено от силния вятър.

Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето.