Нелегалният онлайн хазарт под прицел: Португалия готви нови мерки

Португалия подготвя нов удар срещу нелегалния онлайн хазарт. На фона на нарастващия брой сайтове без лиценз и милиардните загуби за европейските икономики страната планира законодателни промени, с които да засили контрола върху операторите извън регулация и да ограничи рисковете за потребителите. Според информация на European Gaming законодателният пакет се очаква да бъде представен още това лято, а основната му цел е да улесни борбата с оператори, които предлагат услуги без лиценз.

Темата е поставена от министъра на икономиката на Португалия Мануел Кащро Алмейда в началото на информационна кампания, стартирана през юни, срещу нелегалния онлайн хазарт под надслов „Не всичко, което виждаш, е безопасна игра“. Той определя проблема като „чума“ и подчертава, че усещането за безнаказаност позволява на операторите без лиценз да разширяват дейността си.

Португалия вече има натрупан опит в противодействието на нелегалните платформи. По данни на European Gaming от въвеждането на настоящата регулаторна рамка през 2015 г. досега са блокирани над 2500 уебсайта, изпратени са повече от 1500 уведомления и прокуратурата е сезирана по десетки случаи.

Европа отчита милиардни загуби от черния пазар

Казусът с Португалия се вписва в по-широка европейска тенденция. Нелегалният онлайн хазарт се превръща в един от сериозните регулаторни проблеми в Европа, защото засяга едновременно потребителската защита, държавните приходи и конкурентната среда.

Според доклад на Yield Sec, изготвен по поръчка на Европейската казино и публикуван през 2025 г., нелицензираните оператори са генерирали 80,6 млрд. евро в ЕС през 2024 г., което представлява около 71% от онлайн хазартния пазар в блока. За сравнение, лицензираният сектор е оценен на 33,6 млрд. eвро.

Макар към момента да няма публичен общоевропейски доклад със съпоставими данни за изминалата 2025 г., национални регулатори в държави като Нидерландия, Швеция и Великобритания отчитат засилен натиск от нелицензирани оператори в този период, а тези числа показват защо темата вече не може да бъде разглеждана просто като „периферен проблем“.

България също е част от тази картина

Темата е актуална и за България, където Националната агенция за приходите редовно актуализира списъците с интернет страници, чрез които се организират хазартни игри без действащ лиценз по Закона за хазарта. Броят на установените нелегални сайтове продължава да расте.

От Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) също поставят темата за черния пазар сред водещите за сектора. Според председателя на Управителния съвет на АИИБ Ангел Ирибозов през 2026 г. черният пазар ще продължи да бъде една от ключовите теми за игралната и развлекателна индустрия в България.

"Отговорната регулация и ефективното правоприлагане, подкрепени от координирани институционални действия, са ключът към ограничаване на сивия сегмент и към защита на потребителите", посочва Ирибозов.

По думите му това включва блокиране на плащания и достъп до нелицензирани сайтове, ясна комуникация към потребителите как да разпознават лицензираните оператори и сътрудничество между индустрията и регулатора.

Казусът с Португалия показва посоката, в която се движи Европа - към по-строги правила за нелицензираните оператори и по-силен фокус върху защитата на потребителите. За България темата също остава важна, защото регулираният пазар може да бъде устойчив само когато срещу нелегалната конкуренция се действа навреме, последователно и с реални инструменти за контрол.