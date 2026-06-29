Откриха останките на 117 кучета, много от тях са били застреляни

Разследващи са открили останките на 117 кучета в различен стадий на разлагане на територията на приюта Miranda's Rescue Animal Sanctuary в Северна Калифорния, съобщава Би Би Си.

При разкопки в имота край град Фортуна, разположен на около 460 километра северно от Сан Франциско, служители на шерифската служба на окръг Хумболт са намерили още 21 кучешки черепа, стотици кости и близо 600 кучешки нашийника. На мястото са открити и шест микрочипа, които в момента се анализират, за да бъде установена самоличността и произходът на животните.

Разследването е започнало през април след сигнали за тежко малтретиране на животни, измама и заговор. Според местни медии проверката е била предизвикана от съсед, който влязъл без разрешение в имота и разкопал място, където подозирал, че са заровени кучета.

По думите на шерифа Уилям Хонсал от началото на 2025 г. приютът е приел близо 900 животни, но официално са документирани едва 116 осиновявания. Съдбата на повече от 700 животни остава неизвестна.

Първоначалните експертизи сочат, че много от кучетата са били умъртвени с огнестрелно оръжие. Рентгенови снимки на 70 от откритите тела са показали наличие на куршуми или техни фрагменти. Разследващите съобщават още, че в друга част на имота са намерени допълнителни трупове в напреднал стадий на разлагане, както и плевня, за която се предполага, че е била използвана за умъртвяване на животни.

Собственикът на приюта Шанън Миранда категорично отхвърля обвиненията. В свое изявление той подчертава, че Miranda's Rescue е приют без евтаназия и че приспиването на животни се извършва единствено в изключителни случаи – при нелечими заболявания или когато животното представлява сериозна и трайна опасност за хора или други животни. По думите му организацията често приема кучета, за които други приюти не успяват да намерят дом.

До момента обвинения не са повдигнати. От шерифската служба подчертават, че случаят е изключително сложен заради големия обем доказателства. Ако бъдат събрани достатъчно данни за извършени престъпления, свързани с жестокост към животни, измама или други нарушения, материалите ще бъдат предадени на прокуратурата.