Китай пусна в експлоатация три производствени линии за въглеродни влакна

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В неделя компанията CNBM пусна в експлоатация три производствени линии за високопроизводителни въглеродни влакна от световна класа, като по този начин укрепи доставките на Китай от висококачествени продукти.

Линиите са разположени в провинция Дзянсу, Източен Китай и обхващат три основни категории - въглеродни влакна за общо предназначение, влакна с висока якост и такива с висок модул на еластичност.

Въглеродните влакна, известни с лекото си тегло, високата си якост и устойчивостта си на корозия, намират широко приложение в области като новите енергийни технологии, аерокосмическата индустрия, дълбоководните, дълбокоземните и дълбококосмическите приложения, спортното оборудване и електрониката.

Трите нови производствени линии ще помогнат за преодоляването на често срещани предизвикателства при проектирането и масовото производство на висококачествени материали и ще подобрят значително сигурността и устойчивостта на доставките на ключови стратегически материали в Китай.