КМГ: Китайската верига за доставки движи бъдещето

Четвъртото международно изложение за насърчаване на веригите за доставки, което се проведе от 22 до 26 юли в Китай, показа как дигиталните и интелигентните технологии дават нов тласък на цялата индустриална верига. Практическото внедряване на тези международни иновации е немислимо без силната подкрепа на „китайската верига за доставки".

Доминик Триндейд, генерален мениджър на Австралийската комисия за търговия и инвестиции за Голям Китай и почетен гост на изложението, казва, че темповете на развитие на китайската високотехнологична индустрия впечатляват целия свят. По думите му изложението предоставя професионална платформа за обмен между международни компании и техните китайски партньори и се провежда в изключително подходящ момент.

Като първото в света национално изложение, посветено изцяло на сътрудничеството във веригите за доставки, тазгодишното издание привлече рекорден брой участници – над 1200 компании от 85 държави. Делът на чуждестранните изложители достигна 36,5%, а повече от 65% от участниците са компании от класацията Fortune Global 500 и водещи предприятия в своите сфери. Особено показателен е фактът, че още 115 китайски и чуждестранни компании и организации вече са заявили участие в следващото издание – с 12,7% повече в сравнение с предходната година. Това показва, че ролята на изложението като платформа за изграждане на международни вериги за сътрудничество продължава да се засилва.

От червило до автомобил – всяка индустриална верига е изградена от множество взаимосвързани звена. Благодарение на огромния си вътрешен пазар, цялостната и устойчива индустриална система и непрекъснатите иновации, „китайската верига за доставки" продължава да разкрива нов потенциал и да създава нови възможности за света. Особено впечатляваща е нейната способност за иновации. С бързото развитие на технологии като изкуствения интелект Китай активно насърчава безпроблемното интегриране на иновационната и индустриалната верига, утвърждавайки се като важна движеща сила за иновациите и модернизацията на световните вериги за доставки.