КМГ: КМГ и БТПП получиха специален писмен поздравителен адрес за успешния българо-китайски бизнес форум

„Успешното реализиране на съвместни инициативи, каквато е днешната, е важна стъпка към по-нататъшното укрепване на икономическите връзки между нашите две държави", се казва в приветствието.

В специален писмен поздравителен адрес от името на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията към организаторите на съвместния бизнес форум под надслов „Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай" се подчертава, че форумът е поредното доказателство, че отношенията между България и Китай се основават на дългогодишно приятелство и взаимно уважение. Изразява се увереността, че България ще продължи последователните си усилия за укрепване на стабилността, прозрачността и предвидимостта на инвестиционната среда, а правителството ще продължи да работи усилено за осъществяването на административна реформа в подкрепа на бизнеса и инвестициите.

„През годините нашите две държави последователно развиват ползотворен диалог в редица области. Вярвам, че проведените по време на форума дискусии ще предоставят ефективна платформа за представянето на нови възможности за инвестиции, търговско сътрудничество и съвместни бизнес-проекти с висока добавена стойност.

За българската страна икономическото партньорство с Китай представлява ценна възможност за привличане на инвестиции, внедряване на иновативни решения и реализиране на проекти в области от взаимен интерес, се казва още в подписаното от зам. министър Красимир Якимов поздравление.

„Вярвам, че чрез съвместни усилия ще успеем да разширим обхвата на двустранното икономическо сътрудничество и да създадем нови възможности за партньорство, които да носят дългосрочни ползи, както за българските, така и за китайските компании. Успешното реализиране на съвместни инициативи, каквато е днешната, е важна стъпка към по-нататъшното укрепване на икономическите връзки между нашите две държави, подчертават ръководителите на Министерството на икономиката, обръщайки се към организаторите на съвместния форум – КМГ и БТПП, с думите: „Уверявам ви, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще продължи да оказва пълна подкрепа за реализирането на бъдещи съвместни проекти и инициативи , както и за по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество между Република България и Китайската народна република. Специалното писмено приветствие към организаторите и участниците в бизнес-форума завършва с най-сърдечни пожелания за бъдещи успешни срещи, нови партньорства и конкретни резултати, които да допринесат за развитието на икономическите отношения между нашите две държави.