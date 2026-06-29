КМГ: Китай изгради модерна и конкурентоспособна икономика, която отговори на предизвикателствата на глобалния свят

И всичко това се случва под ръководството на Китайската комунистическа партия, която повече от век играе ключова роля в развитието на страната. След създаването на Китайската народна република през 1949 г. партията поема управлението на страната и поставя основите на нейното политическо, икономическо и социално развитие. Днес ККП е най-голямата политическа партия в света и продължава да определя стратегическите цели и бъдещето на Китай. Под нейно ръководство през тази година стартира и 15-ата петилетка на Китай, която акцентира върху технологичната независимост и изкуствения интелект, но също така запазва приоритета за стимулиране на вътрешния пазар.

Сред приоритетите на партията са устойчивият икономически растеж, технологичните иновации, националната сигурност, подобряване на жизнения стандарт и екологично развитие И всичко това е включено в петгодишния план на страната за периода 2026-2030 г. Чрез своята дългосрочни стратегии и петгодишни планове Китай се стреми да изгради модерна и конкурентоспособна икономика, способна да отговори на предизвикателствата на глобалния свят. И вече успява!

Една от най-важните концепции на ККП, която е пряко свързана с развитието на страната концепцията за „социализъм с китайска характеристика". Този уникален модел, който съчетава социалистическите принципи с особеностите на китайската история, култура и икономика, може да бъде пример, последван от много други страни. Характерното при него запазване водещата роля на държавата в управлението на стратегическите отрасли, като същевременно се използват пазарни механизми насърчава развитието на частния сектор и предприемачеството. Именно това отличава китайският модел от традиционния социализъм, при който икономиката се основава предимно на държавна собственост и централизирано планиране. Китайският подход позволява съчетаване на държавно управление и пазарна икономика, като целта е постигането на стабилен растеж и повишаване на благосъстоянието на населението.

Важна част от съвременната стратегия на Китай, отново под ръководството на ККП, е инициативата „Един пояс, един път", представена през 2013 г. от председателя Си Дзинпин. Тя има за цел да развие транспортни, енергийни и търговски връзки между Азия, Европа, Африка и други региони чрез изграждането на модерна инфраструктура и засилване на международното сътрудничество. Инициативата е важен механизъм за насърчаване на икономическото развитие, подобряване на свързаността между държавите и укрепване ролята на Китай в световната икономика.

През своите 105 години Китайската комунистическа партия преминава през множество исторически етапи и промени. Под нейно ръководство Китай се превръща от предимно аграрна държава във всепризната водеща световна икономики и значим фактор в международните отношения. Независимо от различните оценки за нейното управление, ККП остава основната движеща сила зад политическото, икономическото и социалното развитие на съвременен Китай и продължава да следва дългосрочната си визия за изграждане на модерна, просперираща и технологично развита държава.

И тук неотменно идва въпроса за отношенията между България и Китай, които имат дълга история. Сътрудничеството между двете страни в различните области на икономиката, търговията, образованието, културата и туризма през годините се развива с променлив интензитет. България е една от първите държави, признали Китайската народна република през 1949 г., а дипломатическите отношения между двете страни продължават повече от седем десетилетия. През последните години не се използва изцяло капацитетът на икономическото сътрудничество, а възможностите в това отношение са много по-големи иса в интерес и за двете страни. Важно е да подчертаем, че при по-прагматични и визионерски виждания на правителството и управлението на България възможностите изглеждат изключително мащабни. А тези възможности трябва да се използват!