КМГ: Търговците в Иу отчитат засилено търсене на охлаждащи уреди заради жегите в Европа

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Трансграничната електронна търговия в китайския град Иу отчита значителен ръст, след като рекордните жеги в Европа повишиха търсенето на климатични системи, вентилатори и други продукти за охлаждане. Китайски производители отчитат увеличени поръчки за тези стоки, които се продават основно онлайн.

В Международния търговски център в Иу се наблюдава засилен интерес от чуждестранни купувачи към различни продукти за охлаждане. Това се подкрепя от добре развита логистична мрежа и силно развита екосистема за малки стоки, характерна за региона.

По данни за периода януари-май общият обем на трансграничната електронна търговия в Иу възлиза на 811,75 млрд. юана, което представлява ръст от 10,23% на годишна база.