В Гърция осъдиха отговорниците за магистрала, където хиляди бяха блокирани заради снежна буря

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В Гърция осъдиха трима от ръководителите на компанията, която отговаря за магистралата "Атики Одос". Съдът осъди отговорниците заради снежия хаос през януари 2022 г., когато хиляди шофьори останаха блокирани на аутобана, пише в. "Катимерини".

Съдът наложи на тримата обвиняеми наказание от 10 месеца лишаване от свобода условно, след като ги призна за виновни в нарушаване на безопасността на транспорта във връзка с хаоса, предизвикан от бурята „Елпида".

Съдът прие като смекчаващо вината обстоятелство предишното им законосъобразно поведение, но отхвърли твърдението, че са проявили искрено разкаяние. Магистратите отбелязаха, че обезщетението от 2000 евро за всеки блокиран шофьор е било изплатено след натиск от страна на правителството, а не по инициатива на компанията.

Други трима обвиняеми по делото бяха оправдани, съобщи БТА.

По време на бурята хиляди шофьори останаха блокирани с часове на автомагистралата, което предизвика широко обществено недоволство както срещу властите, така и срещу начина, по който компанията е управлявала кризата.

В Гърция повечето магистрали се управляват чрез концесия - строят се от частни компании или консорциум, които после поддържат магистралата и събират тол такси от преминаващите.

След снежния хаос през 2022 г. в Гърция се разраси сериозен дебат дали частните оператори реагират достатъчно добре при кризи.