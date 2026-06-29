КМГ: Китай участва в разработването на първия глобален технически регламент за системи за автоматизирано шофиране

Първият в света глобален технически регламент за системи за автоматизирано шофиране, разработен съвместно от Китай и няколко други страни, беше приет, съобщи в китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии.

Регламентът, известен като ADS GTR, беше одобрен на заседание на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства (WP.29) към Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE), проведено в Женева, Швейцария. Той беше разработен съвместно от Китай, Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Канада и Япония.

ADS GTR установява основни технически изисквания за системите за автоматизирано шофиране и осигурява регулаторна рамка, обхващаща целия жизнен цикъл на продукта, като предлага единна основа за безопасното и организирано внедряване на технологиите за автоматизирано шофиране.

Китай, който ръководеше изготвянето на основното съдържание на регламента, сподели своите данни от тестове и приложение в реални условия и представи десетки технически предложения, обхващащи области като динамични задачи при шофиране, взаимодействие човек-машина, както и методи за тестване и валидиране.

Министерството заяви, че Китай ускорява изготвянето на задължителни национални стандарти за системи за автоматизирано шофиране. Въз основа на глобалната регулация националните стандарти ще въведат по-подробни технически изисквания за системите за автоматизирано шофиране от ниво 3 и ниво 4, като същевременно ще засилят изискванията за обучение на потребителите и информирането им, за да се предотврати неправилната употреба и злоупотребата.

Министерството добави, че Китай ще продължи да участва в международното стандартизиране и регулаторната координация в областта на интелигентните свързани превозни средства, като същевременно ще подобрява националните технически стандарти и регулаторните рамки, за да гарантира безопасното внедряване на технологиите за автоматизирано шофиране.