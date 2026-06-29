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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23131030 www.24chasa.bg

Китай обмисля промени в правилата за внос и износ на злато

КМГ

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Китай обмисля промени в правилата за внос и износ на злато снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските регулаторни органи предложиха промени в действащите правила за внос и износ на злато и златни изделия с цел рационализиране на административните процедури, улесняване на търговията и подобряване на управлението на златото, пренасяно през границата от физически лица.

Китайската народна банка заяви, че проектът за изменения е изготвен съвместно с Главната митническа администрация с цел актуализиране на съществуващата нормативна уредба в съответствие с променящите се икономически условия, правните изисквания и промените в политиката.

Съгласно измененията ще бъде премахната разпоредбата, изискваща Китайската народна банка и митническите органи да изготвят съвместно правила за физически лица, пренасящи злато и златни изделия през границата или изпращащи го по пощата.

За по-нататъшно оптимизиране на управлението в проекта се посочва също, че подобни трансгранични превози ще продължат да подлежат на митнически надзор.

Промените имат за цел да улеснят бизнеса и обществеността, като формализират мерки, които са се доказали като ефективни на практика.

Според банката проектът ще засили предварителния надзор чрез изясняване на обхвата на митническия контрол, засилване на надзора върху външнотърговските дружества, действащи като агенти, и ще подобри системата за налагане на санкциониране при нарушения.

Китай обмисля промени в правилата за внос и износ на злато снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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