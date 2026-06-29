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Баошан в китайската провинция Юннан — малко градче, скрито сред планините

КМГ

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кадър: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

В момента се намирам край град Баошан в китайската провинция Юннан — малко градче, скрито сред планините. Днес ще ви заведа да открием нещо много специално. То не е злато или скъпоценности, а земята под краката ни.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

кадър: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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