Няма да има преговори между САЩ и Иран тази седмица

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Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади днес заяви, че няма да има преговори със САЩ тази седмица, съобщи агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Гарибабади също така заяви, че консултациите между Иран и Катар относно ангажиментите на САЩ продължават според плана, но че преговорите на техническата работна група в Доха не са били потвърдени, съобщи БТА.

По-рано висш американски служител заяви пред "Аксиос", че преговорни групи от двете страни ще се срещнат в Доха на 30 юни.

Двете страни се споразумяха да спрат огъня преди по-малко от две седмици, но крехкото примирие беше застрашено от подновени удари и заплахите на Доналд Тръмп, че ще "възобнови войната и ще довърши започнатото".

В края на миналата седмица САЩ възобновиха ударите срещу Иран. Тръмп мотивира новите удари, обвинявайки Техеран, че са нарушили примирието и са ударили товарен кораб в Ормузкия проток.

Пред "Аксиос" висш американски служител потвърди, че страната е взела решение да спре атаките за момента. Друг служител потвърди, че двете страни ще се въздържат от военни действия и корабите могат да се движат свободно, докато текат техническите преговори.

Според вече подписания меморандум между двете страни Иран трябва да осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток, а САЩ в замяна вдигнаха блокадата над иранските пристанища.