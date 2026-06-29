Анди Бърнам няма да обявява министри, докато не стане премиер

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Анди Бърнам обяви в понеделник, че няма да казва имена на бъдещи министри, докато не бъде избран официално за премиер, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Бърнам се смята за наследник на премиерския пост, след като Киър Стармър подаде оставка на 22 юни. Стармър се отказа от поста и лидерството в Лейбъристката партия, след като Бърнам взе ключова изборна победа.

В понеделник спряганият за бъдещ премиер говори за първи път в Манчестър, откакто се върна в Камарата на общините след частичните избори по-рано този месец.

Бърнам е единственият кандидат за наследник на подалия оставка премиер Киър Стармър и може да го смени на поста до седмици.

На 9 юли започва приемът на кандидатури за следващия лидер на Лейбъристите, като кандидатите трябва да представят подписи от най-малко 81 депутати. Номинации ще се приемат до 16 юли.

В случай, че Анди Бърнам е единствен кандидат, то той може да оглави Лейбъристката партия още на 17 юли. Но ако някой се яви заедно с него, процесът ще се проточи до септември.