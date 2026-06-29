Още една година ще издирват мистериозно изчезналия през 2014 г. самолет

Още една година ще продължи издирването на мистериозно изчезналия самолет на малайзийските авиолинии през 2014 г.

Властите в Малайзия са подновили споразумението си с компанията за дълбоководно изследване Ocean Infinity за провеждане на подводно издирване на изчезналия полет MH370, съобщиха от министерството на транспорта на Малайзия.

През февруари 2025 властите обявиха, че за последно ще подновят издирването на самолета, изчезнал с 239 души на борда по време на полет от Куала Лумпур до Пекин. Близките на изчезналите преди 12 години обаче продължават да настояват за отговори и разследване на инцидента.

Досега самолетът е издирват многократно в Индийския океан, но без резултат.

Ocean Infinity издирваше останки от самолета близо 4 години след инцидента. През 2018 г. операцията беше прекратена, но миналата година властите в Малайзия подновиха издирването в район с площ от 15 000 квадратни километра, като компанията ще получи възнаграждение от 70 милиона долара само ако открие останките от самолета.

Сега договорът е удължен до 30 юни 2027 г. и се очаква компанията да довърши претърсването в район с площ от 7428,54 квадратни километра.

Изчезването на полет 370 е една от най-големите мистерии в авиацията. На 8 март 2014 г. самолетът изчезва безследно от радарите.

Полет 370 излита от международното летище в Куала Лумпур в 01:19 ч. местно време на 8 март 2014 г. Полетът е трябвало да продължи шест часа и да кацне на международното летище в Пекин. Самолетът е "Боинг 777-200ER".

Пилотът е 53-годишният капитан Захари, който има 18 365 летателни часа зад гърба си. Помощникът му е младият Фарик Абдул Хамид. Той е едва на 27 години със значително по-малко опит - 2763 летателни часа. На борда са още десет стюардеси и 227 пътници.

Полет 370 излита от пистата успешно. Поема към Южнокитайско море и когато достига височина от близо 11 000 м информира контрола на въздушното движение в Куала Лампур. Оттам им казват да пожелаят "лека нощ", тъй като самолетът е щял да напусне малайзийското въздушно пространство.

"Лека нощ от М370 (б.а - номерът на самолета)", отговаря капитан Захари. След това самолетът навлиза във виетнамското въздушно пространство и изчезва от радарите завинаги.

Около изчезването на самолета има множество конспиративни теории. Някои смятат, че пилотът е планирал самоубийство и е завлякъл с него и пътниците на борда, което обаче не обяснява липсата на каквито и да е останки от полет 370. Други твърдят, че самолетът е отвлечен от руски разузнавачи. Има и теория, че самолетът е превозвал открадната секретна технология и американските военни са блокирали електрониката на самолета. Така полет 370 се отклонил от курса и се разбил в морето.

Конспирациите продължават - метеорит ударил самолета, дори има теория, че полет 370 е отвлечен от извънземни.

Една от зловещите теории е, че пилотът Захари е летял в продължение на часове, за да свърши горивото на самолета, който след това е паднал в Индийския океан. Той е разхерметизирал кабината часове преди това, което вероятно е убило пътниците на борда много преди той да падне в морето.