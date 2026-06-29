Президентът на Иран: Ще получим обратно 6 млрд. долара замразени активи

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че 6 млрд. долара от замразените ирански активи, съхранявани в Катар, ще бъдат освободени и върнати на страната съгласно неотдавнашни договорености. Това съобщи агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Сумата е половината от общо 12 млрд. долара ирански активи, които се намират в Катар. Иранската страна продължава да работи за връщането и на останалите 6 млрд., категоричен бе Пезешкиан.

За освобождаването на парите той заяви, че става въпрос за по-широк резултат, постигнат заради устойчивостта и единството на иранския народ. Той похвали обществото, армията и държавните институции за реакцията им по време на войната със САЩ и Израел. Според иранския президент въпреки загубата на високопоставени представители на държавата, военни командири, обществени дейци и студенти, Иран е успял да осуети целите на противниците си.

Според президента САЩ и Израел са се опитали да отслабят Иран чрез икономически натиск и атаки срещу ключова инфраструктура, включително газови, стоманодобивни и нефтохимически обекти, както и чрез ограничаване на износа на ирански петрол.

"Тези усилия не е постигнаха целите си", категоричен бе той. И определи меморандумът, който Иран сключи със САЩ, като важен успех за страната. Пезешкиан бе категоричен, че документът предвижда махането на санкциите срещу иранския нефтохимически и петролен сектор. За ядрената програма той повтори, че Иран не се стреми да създава ядрени оръжия и ще продължи да развива ядрените си технологии единствено за мирни цели и за задоволяване на националните потребности.