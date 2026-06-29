Тръмп: На 30 юни се срещаме с Иран в Доха (Обновена)

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Доналд Тръмп заяви, че Иран са поискали разговорите в столицата на Катар на 30 юни.

"Иран поиска среща. Ще се състои утре в Доха", написа американският президент в социалната мрежа "Трут соушъл".

Първо за въпросните разговори загатна американската медия "Аксиос", като се позова на висш американски служител.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран. В кулоарите на тези разговори в катарската столица ще има и технически дискусии.

По-късно обаче заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади отрече това и каза, че преговори със САЩ тази седмица няма да има.

Гарибабади също така заяви, че консултациите между Иран и Катар относно ангажиментите на САЩ продължават според плана, но че преговорите на техническата работна група в Доха не са били потвърдени.

Двете страни се споразумяха да спрат огъня преди по-малко от две седмици, но крехкото примирие беше застрашено от подновени удари и заплахите на Доналд Тръмп, че ще "възобнови войната и ще довърши започнатото".

В края на миналата седмица САЩ възобновиха ударите срещу Иран. Тръмп мотивира новите удари, обвинявайки Техеран, че са нарушили примирието и са ударили товарен кораб в Ормузкия проток.

Пред "Аксиос" висш американски служител потвърди, че страната е взела решение да спре атаките за момента. Друг служител потвърди, че двете страни ще се въздържат от военни действия и корабите могат да се движат свободно, докато текат техническите преговори.

Според вече подписания меморандум между двете страни Иран трябва да осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток, а САЩ в замяна вдигнаха блокадата над иранските пристанища.