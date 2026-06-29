3 дни арест за бащата на загиналите в кола деца в Кипър и приятелката му, разпитват майка им у нас

Тридневен арест за 30-годишен баща и неговата 38-годишна партньорка разпореди съдът в кипърската област Декелия. Това стана, след като в неделя около 18 ч. двете българчета, на 8 и 10 г., бяха открити мъртви в заключена кола в село Ксилофагу.

Бащата българин и приятелката му се явиха пред съда в Декелия с белезници тази сутрин. Те са обвинени, че не са полагали достатъчно грижи за малолетните деца. Съдът одобри мярката за неотклонение поради риск от бягство. Адвокатката на бащата е възразила срещу задържането му, съобщава електронното издание philenews.

Случаят се разследва като причиняване на смърт по небрежност. Аутопсиите на двете момчета ще бъдат извършени днес. Според информация на сайта, мащехата открила децата, когато се върнала от работа около 17:30 часа в неделя. Тя веднага алармирала полицията, която уведомила работодателя на бащата. Тъй като ключовете от колата били при бащата, се наложило да бъдат счупени прозорците на возилото, за да бъдат освободени момчетата. Екипи на линейка пристигнали, но не успели да ги спасят.

Разследващите заявили пред съда, че разполагат със записи от охранителни камери, показващи децата, играещи в района. Експерти по превозни средства ще огледат колата, за да установят дали повреда в механизма за заключване на вратата може да е попречила на момчетата да излязат. Разследващите ще се свържат и с представителя на производителя на превозното средство.

В процес на проверка са и два мобилни телефона.

Ще бъдат снети показания на около 25 свидетели. Всички свидетели са в Кипър, с изключение на майката на момчетата, която е в България и нашите власти ще бъдат помолени да съдействат за нейните показания.

Колата е била паркирана на терен, попадащ в рамките на британска база, докато жилищният блок, в който е живяло семейството, е на кипърска територия. Съдебното производство е проведено на английски език със симултанен превод на български и гръцки.

Двете момчета пристигнали в Кипър в средата на май, за да прекарат почивка с баща си, който живее и работи в страната. Бащата, по професия ковач, пътувал до България, за да доведе децата със себе си. Според свидетелски показания, той тръгнал за работа в Лимасол в ранните часове на неделя, а партньорката му излязла за работа малко след това, оставяйки децата сами в апартамента.

Как те са се озовали в колата, все още се разследва, както и дали механична повреда в превозното средство може да е причинила заключването им вътре. Най-вероятно те са се задушили, но по телата им има и изгаряния, вероятно от силното слънце.