Петима са загинали при масова стрелба в младежки център в Германия (Обновена, видео)

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Арестувани са двама заподозрени

Петима пълнолетни са загинали при масова стрелба в Германия. Има и няколко ранени.

Според първоначални данни изстрелите са били произведени в района на улица „Данкерсщрасе" в град Стаде, Долна Саксония.

Стрелбата е станала в младежки център. На място са изпратени полицейски и спасителни екипи, съобщава "Дейли мейл". #Stade #schüsse #polizei #niedersachsen #5Tote pic.twitter.com/dsiQlSR1Wv — Allgart (@Allgart2) June 29, 2026

Германската полиция е задържала двама заподозрени за престъплението. От там посочват, че мотивът за стрелбата все още не е ясен. 🔴 Deadly shooting in Stade, northern Germany, leaves five dead



The suspected gunman has reportedly been apprehended, with the motive still unknown.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/LDG37aBaAy — PressTV Extra (@PresstvExtra) June 29, 2026

В публикация в "Екс" полицейското управление в Люнебург призова хората да избягват района. +++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Местните медии съобщиха, че два полицейски хеликоптера кръжат над центъра на града. Fünf Tote und ein festgenommener Tatverdächtiger nach Schüssen in Stade. NIUS fragte die Pressestelle der Polizei Lüneburg nach der Nationalität des mutmaßlichen Täters. Die Antwort wurde verweigert. Begründung: Die Nationalität habe nichts mit der Tat zu tun.… pic.twitter.com/047OwxhBrz — NIUS (@niusde_) June 29, 2026

Очаквайте подробности.