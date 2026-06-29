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Петима са загинали при масова стрелба в младежки център в Германия (Обновена, видео)

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КАДЪР: Екс/@niusde_

Арестувани са двама заподозрени

Петима пълнолетни са загинали при масова стрелба в Германия. Има и няколко ранени. 

Според първоначални данни изстрелите са били произведени в района на улица „Данкерсщрасе" в град Стаде, Долна Саксония.

Стрелбата е станала в младежки център. На място са изпратени полицейски и спасителни екипи, съобщава "Дейли мейл". 

Германската полиция е задържала двама заподозрени за престъплението. От там посочват, че мотивът за стрелбата все още не е ясен.

В публикация в "Екс" полицейското управление в Люнебург призова хората да избягват района. 

Местните медии съобщиха, че два полицейски хеликоптера кръжат над центъра на града. 

Очаквайте подробности. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Екс/@niusde_

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