Петима са загинали при масова стрелба в младежки център в Германия (Обновена, видео)

Арестувани са двама заподозрени
Петима пълнолетни са загинали при масова стрелба в Германия. Има и няколко ранени.
Според първоначални данни изстрелите са били произведени в района на улица „Данкерсщрасе" в град Стаде, Долна Саксония.
Стрелбата е станала в младежки център. На място са изпратени полицейски и спасителни екипи, съобщава "Дейли мейл".
Германската полиция е задържала двама заподозрени за престъплението. От там посочват, че мотивът за стрелбата все още не е ясен.
В публикация в "Екс" полицейското управление в Люнебург призова хората да избягват района.
Местните медии съобщиха, че два полицейски хеликоптера кръжат над центъра на града.
Очаквайте подробности.