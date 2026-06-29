Българското име прозвуча с гордост в една от най-строгите и престижни сгради в света – Британския парламент в Лондон. На бляскава церемония пред дипломати, учени и елит от цял свят, основателката на Академия „Щастлив живот“ проф. д-р Стояна Нацева получи златни медали и официални сертификати за своите световни рекорди и постижения.

Отличията бяха връчени по време на престижната 10-а юбилейна среща на върха на World Book of Records. Зад престижните дипломи обаче не стоят просто сухи цифри, а съдбите на хиляди хора. Академията на проф. Нацева вече е променила живота на над 100 000 ученици и е създала над 3000 дипломирани специалисти, които помагат на хора в 50 държави на петте континента.

Уникално постижение: Подпечатано и от „Гинес“

Сред четирите рекорда, за които бяха връчени отличията и които смаяха международното жури, изпъква уникалното 25-часово онлайн шоу на благодарността и манифестирането. Това денонощно събитие беше проследено от над 100 000 души пред екраните и постигна нещо невиждано – получи двойно признание. Веднъж от официалния съдия на *Guinness World Records* в края на миналата година, и втори път – сега в Лондон от *World Book of Records*.

Останалите престижни отличия, които донесоха слава на България, са за Най-голяма бизнес академия в Европа, мащабното движение „1 милион пробудени“, както и призът за Най-продаван автор на трансформационна литература в Европа (реализиран изцяло благодарение на любовта на читателите, без чужда помощ и големи издателства).

От банковите офиси до върховете на успеха

Историята на самата Стояна Нацева е вдъхновение за всеки българин. Преди да създаде своята успешна академия, тя прекарва цели 27 години в суровия корпоративен и банков сектор. Днес тя е професор в *Universidad Azteca* и автор на десетки бестселъри, но най-голямата ѝ мисия остава пробуждането на хората.

„Тези отличия са признание за силата на българските идеи, когато са подкрепени с реални резултати и обществено доверие“, сподели развълнувано проф. Нацева веднага след церемонията край Темза.

С този исторически успех в Лондон, Академия „Щастлив живот“ доказа, че България има с какво да води световните класации, когато става въпрос за образование, иновации и щастлив живот.