ЕК за намерението на Вучич да хвърли оставка: Ще уважим избора на сърбите

Ще проследим и уважим избора на сръбските граждани, ще видим кои са кандидатите и изцяло ще уважим решението на сръбските избиратели.

Това каза говорител на Европейската комисия по време на пресконференция за намерението на сръбския президент Александър Вучич да подаде оставка.

"Знаем за протестите в Сърбия от дълго време с искане за оставка на президента, Сега сръбският президент предприема действия, ще има избори. Гражданите трябва да изберат своя лидер. От това, което чуваме досега, не разбираме кои ще бъдат кандидатите в предстоящите избори", коментира говорителят на ЕК.

Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка до няколко седмици и страната ще проведе предсрочни президентски и парламентарни избори. Това се случва след близо 18 месеца на силни антиправителствени протести.

Водени от студенти, те бяха провокирани от срутването на покрива на ЖП гарата в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрантите са убедени, че за трагедията е виновна повсеместната корупция в страната.

"Ще бъда президент само още няколко седмици, а след това ще подам оставка", каза Вучич пред тълпи от свои поддръжници на проправителствен митинг в столицата Белград. Неговият втори и последен мандат трябваше да изтече в средата на 2027 г. Той е начело на Сърбия през последните 12 години.

Вучич пропусна да уточни кога ще подаде оставка, нито кога ще разпусне парламента, което е предварително условие за провеждане на вот според законите на западната ни съседка.

Малко вероятно е лидерът да напусне политическата сцена, тъй като оставката му може да му отвори пътя към поста на премиер, ако партията му триумфира на изборите. Това би продължило дългогодишната тенденция, при която властта в Сърбия следва Вучич, независимо от позицията му в държавния апарат.

Анализатори твърдят, че той ще се опита да постави съюзник за свой наследник на президентския пост, за да може да продължи да държи лостовете на властта. Позицията на президент в Сърбия е до голяма степен церемониална, но Вучич има значително влияние върху партията и правителството си. Той вече е предложил отново да стане премиер и наскоро няколко висши съюзници публично заявиха, че трябва да го направи.