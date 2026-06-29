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Поне 8 са загинали при руски атаки над Днепър и Запорожие

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Атакуваният автобус в Запорожие СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 8 са жертвите на днешните руски атаки над украинските градове Днепър и Запорожие. Това съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Ракетна атака срещу обект на частна фирма в Днепър стана причината за смъртта на петима. Другите 3 жертви са от южния град Запорожие. Те са загубили живота си при атака с дрон срещу микробус. Загинали са двама мъже и една жена. Ранени са седем души, в това число и 7-годишн момче, съобщи в Телеграм началникът на Запорожката регионална военна администрация Иван Федоров.

Губернаторът на Днепропетровската област Олександър Ханжа съобщи в Телеграм, че при атаката в Днепър са ранени 29 души. Той публикува снимка на сграда с изпочупени прозорци и замъглена снимка на тяло, лежащо до стълби. Аварийно-спасителната операция след атаката продължава, съобщиха от местната полиция.

 Все още няма коментар от Кремъл за атаките. Войната на Русия в Украйна продължава вече 5-та година и стана причина за смъртта на десетки хиляди. Украйна също поразява цивилни цели при атаки срещу Русия, или окупирани от нея територии, въпречи че мащабът е много по-малък, съобщава Ройтерс.

И двете страни отричат твърденията, че нанасят удари по цивилни цели. След атаките украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сега е изключително важно Европа да придобие собствени системи за противоракетна отбрана.

Атакуваният автобус в Запорожие СНИМКА: Ройтерс

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