Арестуваха в Испания един от най-търсените босове на мафията в Калабрия

Полицаи в Испания арестуваха мъж, за когото се смята, че е сред босовете на италианската мафиотска организация Ндрангета. Групировката е базирана в Калабрия. За ареста бе съобщено от испанските власти, цитирани от ДПА и БТА.

Прокурорите в Калабрия идентифицираха заподозрения мъж като Доменико Павилианити, известен още като "Дон Мико". Той е издирван с Европейска заповед за арест от 2022 г.

Мъжът бе задържан в град Сория, на около 200 км североизточно от Мадрид, съобщи испанската национална полиция снощи. Арестът идва след съвместно разследване на испанските и италианските власти, което продължи няколко месеца.

В Италия Дон Мико е обвинен в множество престъпления, включително насилствени деяния, трафик на наркотици и пране на пари, съобщиха от испанската полиция. Заподозреният е изправен пред 19 г. затвор.

Видео, публикувано от испанската полиция в Екс, показва как мъжът бива отведен с белезници, без да оказва съпротива. Очаква се през следващите дни да бъде екстрадиран в Италия, където да излежи присъдата си, съобщиха от прокуратурата в Калабрия.

Испанските медии съобщават, че 65-годишният Павилианити е един от най-издирваните бегълци в Италия и вече неколкократно е бил арестуван в Испания. За първи път той е задържан през 1996 г. и е екстрадиран в Италия през 1999 г. По-късно лежи близо 20 г. в затвора, преди да бъде освободен заради грешка при изчисляването на присъдата му, съобщават вестниците „Мундо" и „Паис". През 2021 г. той отново е арестуван в Мадрид, но след като срокът на присъдата му изтича, е освободен.

Според "Мундо" мафиотът е водел спокоен живот в Сория – град с около 40 хил. жители – под защитата на личен бодигард. Италианската Ндрангета се смята за една от най-могъщите мафиотски организации в света. През 80-те и началото на 90-те години на миналия век тя е в центъра на кървава война между мафиотски фамилии, при която загиват около 700 души.