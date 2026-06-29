Нидерландия: Русия може да нападне страна от НАТО година след края на войната в Украйна

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Русия може да предприеме „ограничена“ военна операция срещу държава членка на НАТО само година след края на войната в Украйна. Това предупреждение отправи Министерството на отбраната на Нидерландия.

В годишния си документ за отбранителната стратегия министерството посочва, че Европа се намира в „сива зона“ между война и мир, и обещава да увеличи инвестициите в отбраната, особено в безпилотни оръжейни системи като дронове.

„Нидерландските разузнавателни служби смятат, че Русия се подготвя за дългосрочна конфронтация с Европа“, се казва в доклада.

„При най-неблагоприятния сценарий е възможна ограничена война срещу държави членки на НАТО в рамките на една година след края на руската война в Украйна“, посочват още авторите на документа, цитиран от АФП.

Предупреждението идва в навечерието на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара, където заплахата от Русия ще бъде сред основните теми.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече посочи, че Русия „може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“.

За да отговори на тези заплахи, Нидерландия си поставя за цел до пет години половината от оперативните ѝ способности да бъдат базирани на безпилотни системи.

За постигането на тази цел правителството възнамерява да създаде специална развойна лаборатория за проектиране и производство на дронове, предназначени за борба с други безпилотни летателни апарати.

„Въпросът е дали Европа и Нидерландия ще бъдат достатъчно силни навреме, за да защитят нашата свобода, сигурност и начин на живот“, заяви министърът на отбраната Дилан Йешилгьоз.

„Това е отговорност на всяко поколение, но рядко е била толкова неотложна“, добави тя, предаде БГНЕС.