Почина британската актриса Пенелъпи Кийт

Британската актриса Дейм Пенелъпи Кийт, останала в историята като една от най-обичаните звезди на телевизионната комедия с участията си в сериалите The Good Life и To the Manor Born, е починала на 86-годишна възраст, съобщава "Гардиън".

В изявление близките ѝ съобщиха, че актрисата е издъхнала спокойно в дома си в графство Съри, където е живяла повече от половин век, след продължителна битка с онкологично заболяване.

„С дълбока тъга съобщаваме, че Дейм Пенелъпи Кийт почина мирно в дома си. Благодарни сме за грижите и подкрепата, които получи по време на лечението си, и молим личното ни пространство да бъде уважено", се посочва в изявлението на семейството.

Пенелъпи Ан Констанс Хатфийлд е родена на 2 април 1940 г. в Сътън, графство Съри. През 1963 г. тя става част от Кралската шекспирова трупа, където играе в редица постановки в Лондон и Стратфорд.

Истинската популярност идва през 1975 г., когато влиза в ролята на Марго Ледбетър в култовия ситком The Good Life. Образът на взискателната и консервативна съседка ѝ носи наградата BAFTA през 1977 г. Само година по-късно актрисата печели второ отличие BAFTA за телевизионната адаптация на пиесите „The Norman Conquests" от Алън Айкборн.

Макар дълго време да отказва предложения за участие в нови комедийни сериали, през 1979 г. Кийт приема главната роля в To the Manor Born. Там тя се превъплъщава в Одри Форбс-Хамилтън – овдовяла аристократка, принудена да продаде семейното си имение, но останала да живее в малка къща в неговите предели. Сериалът се превръща в истински телевизионен феномен и дори получава специален епизод през 2007 г., повече от 25 години след края си.

Освен успешната си телевизионна кариера, Пенелъпи Кийт остава активно ангажирана и с театъра. През 1976 г. печели престижната награда „Оливие" за участието си в пиесата Donkeys' Years на Майкъл Фрейн, а впоследствие режисира и редица сценични продукции.

Извън сцената и екрана тя посвещава близо три десетилетия на благотворителна дейност като президент на Фонда за подпомагане на актьорите, наследявайки на поста сър Лорънс Оливие. През 2014 г. е удостоена с титлата „Дейм" за приноса си към изкуството и благотворителността.

С десетките си запомнящи се роли Пенелъпи Кийт остава сред най-обичаните актриси в историята на британската телевизия.