Българин е новият вицепрезидент на Европейската Лига за Икономическо сътрудничество

Българският икономист проф. Бранимир Ботев е избран за Вицепрезидент на Европейската Лига за Икономическо Сътрудничество (ELEC) — една от най-влиятелните неправителствени организации в Европа. Новината беше разпространена чрез официално писмо от Президента на ELEC и директор на банка BBVA - г-н Хавиер Ариас до Главния секретар на Българската секция Васил Караиванов. В новата си роля на вицепрезидент на организацията проф. Ботев ще отговаря за цяла Източна Европа.

Изборът на проф. Ботев е още едно събитие, което поставя България в центъра на европейския дневен ред. Тази година, в навечерието на 80 годишнина от създаването на Европейската Лига за Икономическо Сътрудничество, София ще бъде домакин на Международната конференция по сигурност на организацията през октомври. „Страните от Източна Европа притежават огромен потенциал и капацитет за развитие, който се разгръща много сериозно през последните години" — се посочва в официалното писмо.

Организацията е основана през 1946 г. с подкрепата на САЩ като общоевропейска платформа, въплъщаваща идеята за икономическо и политическо възстановяване и обединение на Европа — успоредно с Плана „Маршал". В изпълнение на своята мисия ELEC основава Европейското Движение (European Movement) и се превръща в катализатор на общоевропейските проекти, чийто най-завършен израз е днешният Европейски съюз.

Днес ELEC е вписана в официалния регистър на Европейската комисия като институционален и корпоративен лобист с пълни правомощия пред Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейския съд в Люксембург и другите европейски институции. Мониторинговите анализи и препоръки на организацията са сред най-авторитетните документи, оказващи влияние при обсъждането на важни европейски решения.

По случай юбилея на Лигата Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поднесе своите поздравления: „Знам, че аз и ЕК можем да разчитаме на Вашия съвет и опит. Вие винаги сте били непоколебим приятел на нашия ЕС и съм сигурна, че ще бъдем също толкова близки партньори в борбата с бъдещите бури!"

Проф. Бранимир Ботев е президент на Българската секция на ELEC от юни 2019 г., когато поема ръководството на организацията. Той е и координатор на националните секции на Лигата на Балканите. Директор е на Европейския институт за стратегии и анализи (EISA).