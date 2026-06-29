Полша експулсира 11, заподозрени за руска кампания за влияние върху украински бежанци

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9 украинци и 2 беларуси са били експулсирани от полските служби за сигурност. Те са заподозрени в използване на руски пари за вербуване на украински бежанци за демонстрации в Полша срещу правителството в Киев. Това заявиха от Агенцията за вътрешна сигурност (AВС), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Полша отдавна обвинява Русия и Беларус в хибридна кампания, включваща саботаж, кибератаки и дезинформация след старта на войната в Украйна през 2022 г. Русия многократно отрича твърденията.

"Организаторите са имали за цел постепенно да повлияят на украинската бежанска общност в Полша и да използват тази група за популяризиране на политически лозунги", пише в изявлението на агенцията.

Според АВС емоционални теми, включително корупционни скандали, които са засегнали правителството на украинския президент Володимир Зеленски и други развития във вътрешната политика, са били използвани за предизвикване на протести. Твърдят, че заподозрените имали връзки с Русия и Беларус и са извършвали дейността си от есента на 2025 г.

"Това е пример за операции, които попадат извън класическата агресия, насочени към подкопаване на общественото доверие, подхранване на напрежението и експлоатация на хора, бягащи от войната, като инструменти за руско влияние", заяви ABС.

Руското посолство във Варшава не отговори на искане за коментар, отбелязва Ройтерс.