Вторичен трус разтърси Венецуела

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Вторичен трус с магнитуд 4,6 и дълбочина 10 км разтърси Венецуела. Земетресението е ударило северно от венецуелската столица Каракас, съобщава Геоложката служба на САЩ, цитирана от Ройтерс и БТА.

Засега няма данни за щети, причинени от вторичния трус. Двете силни земетресения от миналата седмица отнеха живота на близо 1500 души, съобщи в социалните мрежи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес.

Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължиха и вчера да издирват последните оцелели. Ранени са около 3150, над 12 700 души са без подслон, а десетки хиляди остават в неизвестност, пише БТА.

По оценки на ООН около 50 000 души все още се смятат за изчезнали.

В неделя, почти четири дни след двойното земетресение, мъж и неговият син тийнейджър бяха извадени живи изпод развалините в крайбрежния град Карабайеда северно от Каракас, опустошен от бедствието, съобщиха журналисти от АФП. Американски и френски спасителни екипи извадиха бащата и сина изпод огромна купчина отломки.

Недолюбваната президентка на страната Делси Родригес благодари на 24-те страни, изпратили 521 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета. Двата силни труса разтърсиха Венецула в 18:04 ч. местно време на 24 юни - почивен ден заради национален празник. В цялата страна са нанесени сериозни материални щети на инфраструктурата.