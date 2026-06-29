Нови правила за преработка на излезли от употреба коли въвежда ЕС

Съветът на ЕС прие нови правила за преработването на излезли от употреба коли и за производство на бъдещите превозни средства. Според промените в колите ново производство трябва да се влагат преработени пластмаси от бракувани превозни средства. Производителите на коли пък трябва да дават възможност за безплатно обратно приемане на старите коли.

При проектирането на нови коли, производителите трябва да вземат предвид нуждата използваните материали да минават през преработка и втора употреба. 6 г. след влизането в сила на промените, поне 15% от пластмасата, която се ползва за производството на нови коли, трябва да бъде рециклирана. Крайната цел е делът да стигне 25% след още 4 г. Поне 20% от рециклираната пластмаса трябва да бъде от бракувани коли.

Производителите ще носят финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на своите превозни средства, включително когато те се превърнат в отпадъци, става ясно от съобщение на Съвета на ЕС. Разширената отговорност на производителя включва безплатно обратно приемане и преработка на всички излезли от употреба превозни средства.

Промените в закона предвиждат подобряване на мерките за проследяване и контрол на т.нар. "изчезнали превозни средства" - изнесени незаконно извън ЕС или разглобени на части. След като дадена кола отговаря на изискванията за отпадък, тя трябва да бъде предадена на упълномощена фирма. Не може да бъде изнасяна или препродавана законно за бъдеща употреба. Забранява се и износът от ЕС на употребявани коли, негодни за движение. Това е свързано с усилията за опазване на околната среда извън ЕС и за задържане на ценни материали.

Законовите промени ще се прилагат изцяло за леки автомобили и за микробуси, а при тежкотоварните превозни средства, мотоциклетите и превозните средства със специално предназначение, изискванията ще бъдат по-ограничени. Промените ще започнат да се прилагат след 2 г.

Всяка година в ЕС се натрупват над 6 млн. излезли от употреба превозни средства, като липсата на подходящи мерки води до замърсяване и загуба на тонове материали. Автомобилното производство е сред най-големите потребители на суровини, но не използва достатъчно преработени материали. Правилата в момента водят до преработката на около 85% от материалите в автомобилите, пояснява Съветът на ЕС.