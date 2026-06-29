Спасиха мъж, оцелял 4 дни под руините след земетресението във Венецуела (Видео)

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Президентът на Салвадор Наиб Букеле съобщи за спасяването на 21-годишния Арон Леви от срутена сграда в засегнатия от разрушителните земетресения венецуелски щат Ла Гуайра, след като мъжът е прекарал повече от 4 дни под развалините, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това спасяване стана възможно благодарение на координираните усилия на спасителните екипи от Венецуела, Мексико и Салвадор“, написа Букеле в социалната платформа Екс.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес също така разказа за случая с Леви, като обясни, че той е бил изваден жив, след като е прекарал 106 часа под развалините. Спасителната операция е продължила 43 часа.

Национални и международни спасителни екипи продължиха работата си през цялата нощ, докато семействата на изчезналите не губят надежда, че ще бъдат открити още оцелели, отбелязва Ройтерс.

Спасителите навлизат в „критичните часове“ за спасяване на човешки живот след двойното земетресение от миналата седмица, заяви председателят на Националното събрание (парламента) на Венецуела Хорхе Родригес, цитиран от Би Би Си.

Потвърдена е смъртта на най-малко 1450 души, но се очаква броят на жертвите да се увеличи.

Стените на болниците се покриват със снимки на изчезнали хора, информира кореспондент на Би Би Си в Каракас.

Пожарникар от британски произход, участващ в спасителните операции във Венецуела, заяви, че обикновено има 96-часов прозорец, в който могат да бъдат открити най-много оцелели - срок, който е изтекъл снощи. По думите му към този момент спасителните екипи се надяват на „чудодейни спасителни акции“.

„Всичко продължаваше да се срутва - всичко“, споделя пред Би Би Си един от оцелелите.

Междувременно тази сутрин силен вторичен трус разтърси района северно от венецуелската столица, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Вчера Родригес заяви, че към момента 33 души са спасени живи, а десетки хиляди все още са в неизвестност.