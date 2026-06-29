Задържаха бащата и мащехата на братчетата от България, загинали в заключена кола в Кипър (Обзор)

Кипър е потресен от трагичната смърт на две братчета от България, на 8 и на 10 години, които бяха открити безжизнени в автомобила на баща си в село Ксилофагу. Случаят се разследва от полицията на Британските бази в Декелия, а бащата на децата и неговата партньорка са задържани.

По информация на разследващите двете момчета били на ваканция при баща си в Кипър. В неделя сутринта, малко преди 7 часа, той и 38-годишната му партньорка заминали за работа, оставяйки ги сами в дома. По-късно момчетата излезли навън да играят и влезли в отключения автомобил на татко си. Предполага се, че вратите се заключили, а децата не са успели да излязат. Те били открити едва около 14,30 часа, когато жената се прибрала от работа.

Заедно със съседи тя счупила стъклото на автомобила, но двете деца вече били починали.

Според кмета на Ксилофагу Георгиос Юлианос автомобилът е бил отключен, но момчетата не познавали механизма на заключване и вероятно не са успели да отворят вратите.

В понеделник 30-годишният баща и неговата партньорка бяха изправени пред съд. Двамата пристигнаха видимо съкрушени и под засилена полицейска охрана. Те са задържани за 3 дни, за да може разследването да продължи.

Прокуратурата разкри, че разследващите разполагат със записи от охранителни камери.

На тях се виждат децата да играят преди инцидента, както и автомобилът, в който по-късно са открити телата им.

Сред основните версии, по които работят властите, е възможна техническа неизправност в заключващия механизъм на колата. Назначена е техническа експертиза, която трябва да установи дали е имало повреда, попречила на децата да отключат вратите.

Защитата на бащата посочи, че съдебномедицинските експертизи все още не са приключили и точната причина за смъртта не е установена. Според адвоката бащата е разбрал за трагедията късно вечерта, когато бил уведомен от своя работодател. Стана ясно още, че биологичната майка на момчетата също е била информирана.

Междувременно жители на Ксилофагу отправиха сериозни обвинения срещу хазяина на семейството. По техни думи той не желаел в сградата да живеят деца и многократно настоявал семейството да напусне.

Някои свидетели твърдят още, че е прекъсвал водата и газта заради спор за неплатен наем и дори преди дни е гонил децата с дървен кол. Към този момент тези твърдения не са потвърдени от разследващите.

Очаква се резултатите от аутопсиите и техническата експертиза да бъдат ключови за изясняването на причините за трагедията.