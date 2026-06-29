Горещата вълна обхвана и Балканите, рискът от пожари нараства

Балканите са сред най-засегнатите региони от продължаващата гореща вълна в Европа, като високите температури повишават риска от горски пожари и поставят здравните системи под допълнително напрежение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В Хърватия метеорологичната служба издаде червено предупреждение за опасни горещини за райони, сред които столицата Загреб и популярните туристически дестинации Сплит и Дубровник. На адриатическия остров Вис десетки пожарникари, подкрепени от четири самолета, се бориха с пожар, обхванал борови гори. Островът се намира на около 55 километра югозападно от Сплит.

В съседна Сърбия Държавната хидрометеорологична служба предупреди, че температурите днес ще достигнат до 39 градуса по Целзий. Властите призоваха гражданите да ограничат излагането на слънце в най-горещите часове и да спазват мерки за защита от жегите.

В Албания пожар, който избухна през уикенда край южното село Клос, беше овладян, след като унищожи значителни площи с храсти и маслинови насаждения. Властите продължават да следят ситуацията заради високите температури и сухото време, които създават условия за нови огнища.

В Кипър високите температури, достигащи около 38°C, също създадоха рискови ситуации, въпреки че островът не е официално обявен в режим на гореща вълна за този период. В неделя полицията съобщи за трагичен инцидент, при който две деца от България бяха открити безжизнени в автомобил, оставен на слънце, което отново насочи вниманието към опасностите от прегряване в затворени пространства по време на екстремни жеги.

Според учени настоящият период на екстремни горещини, започнал на 20 юни, е сред най-тежките, регистрирани в Европа. Високите температури вече оказват влияние върху производството на електроенергия, инфраструктурата и здравните системи в редица държави.

Експертите предупреждават, че климатичните промени значително увеличават вероятността от подобни екстремни явления. Според оценки на учени повишените нощни температури по време на тази гореща вълна са станали многократно по-вероятни в сравнение с условията отпреди две десетилетия.

Очаква се ново покачване на температурите в началото на юли, като рискът от пожари остава висок в части от Средиземноморието и Балканите. Италиански метеоролози предупреждават, че следващата гореща фаза може отново да засегне Италия, Франция, Германия и други европейски страни.