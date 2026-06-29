Бъдещият британски премиер дарява 14 789 лири от заплата на избиратели (Обзор)

Анди Бърнам обеща да намали разликата между бедни и богати, като даде повече власт на кметовете

Анди Бърнам, който се очертава като следващ британски премиер, обяви, че ще дарява 15% от депутатската си заплата на живеещите в Мейкърфийлд, откъдето бе избран за народен представител наскоро. Той обясни, че по същия начин е постъпвал и докато е бил кмет на Манчестър. “Правих това в продължение на 9 г., за да се справя с бездомността в града, и ще го продължа напред като депутат от Мейкърфийлд. Ще дарявам за достойни местни каузи в сърцето на нашите общности”, съобщи Бърнам, който е баща на три деца.

Като депутат той взема 98 599 лири годишно, което означава, че ще дарява 14 789 лири. Ако стане премиер, възнаграждението му ще скочи до 174 039 лири. Очаква се това да се случи още на 20 юли, ако никой друг депутат от управляващата Лейбъристка партия не се кандидатира за поста на подалия оставка Киър Стармър.

В понеделник Бърнам произнесе и първата си реч като кандидат за премиер. Заяви, че ще прави нещата по различен начин, като целта му е да намали голямата разлика в стандарта на живот между богатите южни райони и бедния Север, към който принадлежи. По думите му това трябва да се случи чрез изграждането на възможно най-широка коалиция, за да може страната да се възстанови след последните години на политически и икономически сътресения, белязани от Брекзит, пандемия и глобална криза. “Не можем да преминем през още едно десетилетие като това, което току-що преживяхме... Ще скъсам с подхода “още от същото”. Ще дам на Великобритания нужния ѝ прелом”, обеща Бърнам. Според него управлението на страната се нуждае от децентрализация, както и да се дадат повече правомощия и финансови ресурси на местните власти. Целта е да има по-голям контрол и справедливост при разпределянето на бюджетните средства. Макар Бърнам да не влезе в конкретика как точно ще го направи, някои медии коментират, че е възможно на кметовете да се разреши да събират повече данъци, както и да имат по-голям контрол върху отпускането на социални помощи. Също така се обмисляло как по-заможните семейства в Юга да имат по-голям принос в хазната. Например като плащат по-високи данъци за скъпите си домове или капиталови печалби.