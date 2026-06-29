Опасните жеги удрят Балканите, "тропически нощи" в Португалия и живак до 43 градуса (Обзор)

1300 смъртни случая в Европа от горещините

Непоносимата гореща вълна, обхванала Западна Европа, вече върви на юг и на изток, а страните по пътя ѝ усещат последиците.

Още в понеделник градусите на Балканите бързо скочиха, включително и в България. От НИМХ обявиха жълт код за горещини в цялата страна за вторник, прогнозирайки между 34° и 39° на някои места.

В Хърватия метеорологичната служба издаде червен код за опасни температури в понеделник за няколко региона, включително Загреб и любимите на туристите Сплит и Дубровник. Десетки пожарникари и четири самолета се бориха с горски пожар на остров Вис в Адриатика - на 55 км от Сплит.

В Албания огнеборци успяха да овладеят горски пожар, изпепелил няколко хектара храсти и маслинови дървета до град Клос. Заради жегите и в Босна трябваше да се справят с пламъци край град Мостар, който в понеделник вече беше овладян. В съседна Сърбия, както и в останалите балкански страни, се очакват температури с максимални стойности до 39°.

По-тежка изглежда ситуацията в държавите от Средиземноморието. В Португалия например метеорологичните служби предупредиха за “тропически нощи” и температурни рекорди до 43°C на някои места, включително Лисабон.

В Италия в над 22 града беше обявен код “червено” за опасни жеги, а синоптици предупреждават, че е възможно страните, засегнати в началото на горещата вълна, да изпитат отново покачване на градусите около 5-6 юли. Според СЗО поне 1300 са смъртните случаи в Европа, свързани с адските жеги.