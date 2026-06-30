Партенонът е реставриран и за разходка с високи токчета глобата е 900 евро (Графика)

Дивото къмпингуване в южната ни съседка е забранено

Море, слънце, плажове - за хиляди българи лятото започва с път към Гърция. Но секунда невнимание зад волана може да превърне мечтаната ваканция в скъпо и неприятно преживяване.

През тази година гръцките власти затегнаха контрола. Освен полицейските патрули по основните пътища, магистралите и в туристическите райони вече работят стотици стационарни и мобилни камери, които установяват нарушения. Системите следят за превишена скорост, преминаване на червен сигнал, използване на мобилен телефон по време на шофиране, липса на предпазен колан и други нарушения. Информацията се обработва електронно, което прави установяването на нарушенията значително по-бързо.

Особено внимание трябва да обърнат и туристите, които използват рент-а-кар. При нарушение, установено от камера,

глобата се изпраща до фирмата за наем,

която начислява сумата и административна такса директно към банковата карта на клиента. В много случаи водачът разбира за санкцията едва след края на почивката си.

Важно е да се знае, че в Гърция глобите обикновено не се заплащат на място. При нарушение се издава акт или електронен фиш с указания за плащане в банка, в клон на гръцките пощи или онлайн. Просрочените санкции могат да доведат до допълнителни административни действия, а при определени случаи да създадат затруднения при бъдещи посещения в страната.

В Гърция действат и строги правила, свързани с опазването на природата, културното наследство и обществените пространства, а нарушаването им може да доведе също до сериозни глоби. Дивото къмпингуване е забранено, като поставянето на палатка или нощуването в кемпер извън официално обозначените зони може да струва 300 евро. По време на противопожарния сезон, който продължава от 1 май до 31 октомври, паленето на огън, барбекю или изгарянето на отпадъци в рискови райони е забранено. Минималната глоба за подобно нарушение е 800 евро, но при по-тежки случаи санкциите могат да достигнат 50 000 евро. Ако действията доведат до горски пожар, наказанието може да бъде до 200 000 евро и дори лишаване от свобода.

Използването на дрон също се следи. Заснемането на плажове, археологически обекти или населени места без разрешения може да доведе до санкции до 10 000 евро, като дронът може да бъде конфискуван. В археологическите обекти правилата са още по-строги. Изкачването върху антични паметници, повреждането или вземането на камъни и артефакти може да доведе до глоби до 20 000 евро и образуване на наказателно производство. Известният храм Партенонът на Акропола бе рестиран, но носенето на обувки с високи токчета там или на места като Епидавър е забранено, а глобата е до 900 евро или отказ на достъп.

Заради докосване на експонати, преминаване зад ограждения или вземане на камъни за сувенир може да коства извеждане от обекта, конфискация и съд.

На някои защитени плажове е

забранено изнасянето на пясък, камъчета и миди,

като глобите достигат 1000 евро. Замърсяването на плажове и обществени места също се санкционира, като размерът на глобите варира между 50 и 500 евро.