Макрон отново се появи със слънчеви очила, посрещна така султана на Оман

Френският президент Еманюел Макрон днес отново се появи със слънчеви очила, след като предизвика широк обществен интерес с подобна поява по време на Световния икономически форум в Давос през януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От Елисейския дворец обясниха, че причината отново е "проблем с окото" без да съобщават повече подробности.

Макрон посрещна султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид пред Елисейския дворец, носейки слънчеви очила. Той не ги свали и по време на церемонията по подписването на двустранни споразумения, както и на последвалия френско-омански бизнес форум.

Първата подобна поява на френския президент в Давос през януари предизвика множество коментари в социалните мрежи. Тогава вниманието бе привлечено както от слънчевите му очила, така и от многократното използване на израза "със сигурност" в речта му, произнесена на фона на засиленото напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп.

В изказването си Макрон защити принципите на международното право и уважението между държавите, като във връзка с изявленията на Тръмп за Гренландия каза, че предпочита "уважението" и "върховенството на закона" пред политиката на силата. По-късно Доналд Тръмп също коментира появата на френския президент, като с ирония го нарече "коравия тип с хубавите слънчеви очила".