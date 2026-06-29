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Макрон отново се появи със слънчеви очила, посрещна така султана на Оман

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Макрон посрещна султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид пред Елисейския дворец, носейки слънчеви очила. Снимка Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон днес отново се появи със слънчеви очила, след като предизвика широк обществен интерес с подобна поява по време на Световния икономически форум в Давос през януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От Елисейския дворец обясниха, че причината отново е "проблем с окото" без да съобщават повече подробности.

Макрон посрещна султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид пред Елисейския дворец, носейки слънчеви очила. Той не ги свали и по време на церемонията по подписването на двустранни споразумения, както и на последвалия френско-омански бизнес форум.

Първата подобна поява на френския президент в Давос през януари предизвика множество коментари в социалните мрежи. Тогава вниманието бе привлечено както от слънчевите му очила, така и от многократното използване на израза "със сигурност" в речта му, произнесена на фона на засиленото напрежение с президента на САЩ Доналд Тръмп.

В изказването си Макрон защити принципите на международното право и уважението между държавите, като във връзка с изявленията на Тръмп за Гренландия каза, че предпочита "уважението" и "върховенството на закона" пред политиката на силата. По-късно Доналд Тръмп също коментира появата на френския президент, като с ирония го нарече "коравия тип с хубавите слънчеви очила".

Макрон посрещна султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид пред Елисейския дворец, носейки слънчеви очила. Снимка Ройтерс

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