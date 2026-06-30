Слънчевите бури способни да предизвикат жп инцидент

Те могат да объркат електрическите системи на влаковете и сигнализацията, твърди британски учен

Мощните слънчеви бури (известни като геомагнитни бури) заплашват не само спътниците в орбита, те биха могли да нарушат и критична инфраструктура на Земята, като например железопътните мрежи. Изследователят Камерън Патерсън от Университета в Ланкастър във Великобритания смята, че някои електрически системи, използвани в железопътния транспорт, са уязвими към тези явления с потенциално сериозни последици. Неговото проучване е публикувано от сп. “Ню Сайънтист”.

Основният риск според учения се отнася до сигналните системи, които са от съществено значение за безопасността на влаковете. В най-лошия случай червеният сигнал може да бъде интерпретиран като зелен, което проправя пътя за сблъсък. “Може да възникнат прекъсвания в сигнализацията и е изключително важно да се подготвим за тях сега”, предупреждава изследователят.

Източникът на тези смущения е активността на Слънцето, която става особено висока на цикли от 11 години. Нашата звезда постоянно излъчва поток от заредени частици, наречен слънчев вятър, който е отговорен за северното сияние наред с други зрелищни явления. Но по време на по-интензивни епизоди, наречени слънчеви бури, към Земята се насочват увеличени количества материя и енергия, влияейки на нейното магнитно поле. Отдавна е известно, че модерните технологии са подвластни на тези въздействия – като се започне от сателитите и се стигне до интернет и GPS.

Вариациите в магнитното поле могат

да предизвикат неочаквани електрически токове на земната повърхност

Тези геомагнитно индуцирани токове могат да протичат през проводима инфраструктура като например железопътни линии и да нарушат тяхната работа. Много железопътни мрежи разчитат на електрически вериги, интегрирани в релсите, за да се движат влаковете. Преминаването на жп композиция променя тока в участък от релсите, което показва дали релсите са заети. Следователно възникването на блуждаещи токове може да изкриви тези измервания.

В този контекст стават възможни неочаквани аномалии: сигнал, предназначен да бъде червен, може да стане зелен или обратното, обяснява Патерсън. Ако влак се движи с висока скорост без надеждно предупреждение, времето за реакция може да е недостатъчно, за да се избегне инцидент. Дори по-малко критични смущения, като например зелен сигнал, който става червен, могат да причинят внезапни спирания и опасни ситуации за пътниците. Подобни случаи са изключително редки, но не са изключени, предупреждава ученият. Според Камерън Патерсън именно поради това този тип събития може да бъдат до голяма степен подценени. Инженерите, веднъж пристигнали на място, често не откриват видими повреди, защото ефектите изчезват с бурята, което прави идентификацията трудна.

Освен сигнализацията могат да бъдат засегнати и други компоненти на жп мрежата като трансформатори, захранващи електропроводи, радиокомуникационни системи, устройства, които позволяват на влаковете да се накланят в завои с висока скорост, и сателитни геолокационни системи. Всички тези технологии зависят в различна степен от електрически сигнали, които са чувствителни към смущения.

Глобалният риск все пак остава относително нисък: слънчеви бури, достатъчно мощни, за да причинят този тип смущения,

се случват средно веднъж на тридесет години

Въпреки това по-редки и по-интензивни събития, способни да причинят широко разпространени прекъсвания, остават възможни по всяко време. Патерсън посочва, че е бил потърсен за сътрудничество със заинтересовани страни в железопътния сектор в Обединеното кралство, за да предвиди тези рискове и да адаптира съществуващите системи.

Проучването, започнало преди 3 г., моделира чрез компютър два железопътни маршрута в Обединеното кралство - участъка от Престън до Ланкастър от главната линия на Западното крайбрежие и линията от Глазгоу до Единбург. Маршрутите са сред тези, които използват 50 000 сигнални релсови вериги, контролирани от електричество. Въпреки че Обединеното кралство е било фокусът на изследването, учените посочват, че други страни по света са били силно засегнати от минали слънчеви бури. Пример за това е пълното прекъсване на електрозахранването в цялата канадска провинция Квебек през 1989 г., когато 6 млн. души остават без ток заради мощна геомагнитна буря, като аварията продължава 9 часа. Или в шведския град Малмьо през 2003 г., когато токът е прекъснат от т.нар. Хелоуински слънчеви бури – едни от най-мощните в историята. Още по-назад в историята е известното “събитие Карингтън” (кръстено на британския астроном Ричард Карингтън) от 1859 г., което е нарушило телеграфните линии и железопътните сигнали по целия свят. По време на супербурята в Скалистите планини в САЩ небето светело толкова ярко, че златотърсачите се събудили и започнали да приготвят закуска, мислейки, че е сутрин.

Европейската космическа агенция, НАСА и много други организации следят отблизо слънчевата активност. Те използват мрежа от сателити и локални предупреждения, за да сигнализират за потенциални въздействия върху радиокомуникациите. “Други индустрии – като авиацията, производството и преноса на електроенергия и космическия сектор – обмислят рисковете за своите операции и проучват как тези бури могат да бъдат смекчени. Важно е железопътният сектор да бъде включен в това планиране”, смята и Джим Уайлд, професор по космическа физика в Университета в Ланкастър.

През януари 2026 г. Съветът за научни и технологични съоръжения (STFC) на Великобритания публикува четвъртото издание на “Обобщение на най-лошите сценарии за космическо време” – доклад, изследващ как може да изглежда един такъв “най-лош сценарий”. Според документа супер екстремно събитие, подобно по мащаб на “събитието Карингтън”, би могло да се случи приблизително веднъж на около 200 години. Докладът се фокусира върху това как подобно събитие би могло да повлияе на съвременните технологии. Но той също така подчертава друг важен аспект: как екстремните космически метеорологични събития биха могли да повлияят на човешкото поведение.

По време на пандемията с COVID-19 стана ясно колко бързо може да се промени общественото поведение по време на кризи. Тогава паническото купуване доведе до широко разпространен недостиг на стоки за всекидневната употреба като тоалетна хартия – отчасти създавайки точно този проблем, от който хората се страхуваха. Докладът предполага, че подобно поведение може да се наблюдава и по време на екстремно космическо метеорологично събитие. С разпространението на предупреждения за потенциални смущения – като прекъсвания на електрозахранването – хората може да се втурнат да се запасяват с основни продукти като храна, гориво и вода. Дори без директни щети върху веригите за доставки самото увеличение на търсенето може да доведе до недостиг и дълги периоди на чакане, демонстрирайки как човешкото поведение може да влоши цялостното въздействие на кризата. Нещо повече. В случаи на големи прекъсвания на електрозахранването възприеманите неравенства в начина на възстановяването му, при които някои региони са приоритетни пред други, биха могли да предизвикат обществено недоволство. В крайни случаи това би могло да действа като “основен катализатор за протести” и дори локални бунтове, особено ако общностите смятат, че отношението към тях е несправедливо.

Ключов извод от обобщението на най-лошите сценарии в доклада е, че въздействията на екстремното космическо време не могат да бъдат разделени на чисто технологични или чисто човешки ефекти – двете са тясно свързани. Прекъсванията на инфраструктурата могат да повлияят на поведението, докато човешките реакции от своя страна могат да усилят общото въздействие на дадено събитие.

А възможно ли е слънчевите вихри да надигнат цунами?

Някои изследователи предполагат, че частиците от слънчевия вятър могат да повлияят на интензивността на земетресенията, а оттам и на възникването на цунами. Броят на вълните гиганти, възникващи по време на периоди на висока и ниска слънчева активност, обаче не е проучен. Следователно тези твърдения трябва да се тълкуват с повишено внимание.

Проучване от 2011 г. например разкрива увеличение на земетресенията по време на слънчевите максимуми (периодът, когато Слънцето е в пика на своята активност). Според него магнитното поле може да действа върху тектоничните плочи и да увеличава натиска върху земната кора. Възможно е да възникнат земетресения и да генерират цунами. Вероятността за реално възникване на такова налягане обаче е неизвестна, така че дебатът по темата продължава. В друго проучване, публикувано на следващата година, група геофизици твърдят, че връзката между земетресенията и слънчевата активност все още не е доказана. В него се посочва, че тектоничната активност се развива независимо от слънчевия вятър и че слънчевите бури не могат директно да предизвикат цунами на Земята.