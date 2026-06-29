Кремъл: Позицията ни за мирно споразумение с Украйна не се е променила от 2024 г.

Кремъл заяви днес, че Русия не е променила позицията си относно условията, необходими за мирно споразумение с Украйна, откакто през 2024 г. руският президент Владимир Путин каза, че силите на Киев трябва да се оттеглят от четири региона, които Москва смята за свои, и публично да се откажат от плановете си за присъединяване към НАТО, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин заяви в телевизионно интервю през уикенда, че Русия ще продължи да преследва целта си на бойното поле за пълен контрол над тези четири региона, като отхвърли това, което според него е ново предложение от Украйна за ограничаване на военните действия, в продължаващата вече повече от четири години война.

В същото интервю Путин посочи, че Украйна е предложила взаимно прекратяване на ударите с голям обсег и че боевете трябва да бъдат ограничени до четирите области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, за които Русия претендира, че са нейни, нещо, което Киев отхвърля като незаконно присвояване на територия.

Канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски не отговори на отправеното късно през нощта искане от Ройтерс за коментар по повод изявленията на Путин.

"Нашата позиция е добре известна. Всъщност тя не се е променила. Тя бе изложена преди две години от държавния ни глава в реч пред министерството на външните работи. Тя е добре известна на режима в Киев, добре известна е на американските преговарящи, като е напълно последователна", каза пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков също така днес заяви, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са обсъдили войната в Украйна по време на среща през уикенда, преди Лукашенко да отлети за Китай за преговори.