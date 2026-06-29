Върховният съд на САЩ позволи на Тръмп да уволнява шефовете на федералните агенции

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Върховният съд на САЩ постанови днес решение, с което значително разшири правомощията на президента да премахва ръководителите на независими федерални агенции, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Единствено изключение е направено за Лиса Кук, член на борда на Управлението за федералния резерв (УФР).

Съдът разреши Лиса Кук да остане на поста си, докато продължава съдебното производство по оспорването на решението на президента Доналд Тръмп да я освободи заради обвинения в измами, свързани с ипотечни кредити. Кук отрича да е участвала в подобни схеми.

По отношение на останалите независими федерални агенции Върховният съд постанови, че президентът може да освобождава техните ръководители по свое усмотрение. Тези правомощия не са засегнати от действащите федерални закони, които изискват наличието на конкретно основание за подобни уволнения. Решението отменя съдебен прецеден отпреди 91 години, който ограничаваше възможностите за президента в такива ситуации.

Съдът, с мнозинството на шестимата консервативни съдии, отмениха единодушното решение от 1935 г. по делото „Екзекуторът на Хъмфри" (Humphrey's Executor). Решението досега ограничаваше възможността президентът на държавата да премахва членове на управителните органи на независими ангеции с цел да предпази тези позиции от политическо влияние, припомня Асошиейтед прес.

Новото дело, заради което Върховният съд отмени „Екзекуторът на Хъмфри", e образувано по жалба на бившия член на Федералната търговска комисия на САЩ Ребека Слотър. Тя беше освободена от Тръмп без посочване на законово основание, въпреки че федералното законодателства изисква мотив.

Постановеното решение ще засегне и други независими федерални органи, включително Националния съвет по трудови отношения, Съвета за защита на държавната служба и Комисията за безопасност на потребителските продукти, чиито членове също бяха уволнени от Доналд Тръмп, очакват експерти.

Върховният съд гласува с 5 срещу 4 гласа, с което отхвърли искане на администрацията Лиза Кук да бъде незабавно отстранена от длъжност. Към мнозинството се присъединиха председателят на Върховния съд Джон Робъртс, съдията Брет Кавано и тримата либерални съдии.

Лиса Кук беше номинирана за член на управителния съвет на УФР от предишния президент на САЩ Джо Байдън.