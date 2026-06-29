Семейна трагедия май стои зад масовата стрелба в Германия, 6 станаха загиналите (Видео, снимки)

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Шестима станаха загиналите при масовата стрелба днес в младежки център в Северна Германия. Основната версия за мотива за престъплението, по която работи полицията, е семейна трагедия в широкия смисъл на това понятие, съобщи Франс прес.

„Не става дума за фемицид, нито за политически мотив", заяви говорител на полицията в Люнебург, цитиран от "Билд". Мотивът за насилието по-скоро се криел в близкото обкръжение на центъра за подпомагане на младежи.

На видео, разпространено от в. "Билд", се вижда как полицията обгражда и задържа двама души от кола, която се движи по път със спукана гума, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицията определи инцидента като убийство с множество жертви в град Щаде, близо до пристанищния град Хамбург.

Мотивът за нападението засега не е ясен.

Списание "Шпигел", позовавайки се на получена от изданието информация, съобщи, че вероятно става въпрос за лично, а не за политическо или екстремистко нападение.

Двама души са задържани, сред тях е и заподозреният стрелец, съобщи полицията и предупреди хората да стоят далече от района, където е станал инцидентът. По-късно обяви, че няма опасност за обществеността.

Германските медии първоначално съобщиха, че четири жени и един мъж са мъртви. По-късно полицията заяви, че шести възрастен е починал в болница от раните си.

Полицията посочи, че инцидентът е станал в младежки център в Щаде, град с близо 50 000 души, разположен западно от Хамбург. Медиите допълват, че на мястото има и групи за настаняване на майки и деца.

Видео кадри, публикувани от в. "Билд", показаха кола със спукана дясна гума, която забавя движението си на път с дървета отстрани. След това полицаи с оръжия се затичват към колата и задържат двама души, които били накарани да легнат по очи на земята. Полицията отцепила района близо до младежкия център, а на мястото на инцидента присъствали съдебни експерти в бели костюми и цивилни полицаи.



СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс СНИМКА: Ройтерс

Масовите стрелби са рядкост в Германия, особено в сравнение със САЩ. През 2023 г. въоръжен мъж в Хамбург застреля шестима души, преди да се самоубие, в зала на "Свидетелите на Йехова". През 2016 г. 18-годишен германец от ирански произход, обсебен от масовите убийства, застреля най-малко девет души в Мюнхен, припомня Ройтерс.