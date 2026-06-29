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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23135678 www.24chasa.bg

Епидемията от ебола в ДР Конго се е разпространила в четвърта провинция

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Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Епидемията от ебола в ДР Конгo се е разпространила в четвърта провинция, съобщиха здравните власти, цитирани от Франс прес. Така вече е засегната цялата североизточна част на страната с население от около 15 милиона души. При епидемията досега са регистрирани 1274 заразени и 360 починали.

ДР Конго обяви 17-ата епидемия от ебола в историята си на 15 май. Сегашната епидемия е причинена от по-слабо известния щам "Бундибуджо", за който няма нито ваксина, нито одобрено лечение. По данни на Световната здравна организация през следващите дни се очаква да започнат клинични изпитания на експериментални терапии, пише БТА. 

Новата засегната провинция е Горно Уеле, която граничи с Итури, Южен Судан и Централноафриканската република. Според националния институт за биомедицински изследвания заразен човек е пренесъл вируса от провинция Итури в Горно Уеле, където впоследствие е починал.

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

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