Ливан: Решени сме да разположим армията си по границата с Израел

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Ливанският президент Жозеф Аун изрази днес решимостта си да утвърди авторитета на държавата. Той разположи армията в южната част на Ливан, където проиранската групировка „Хизбула“ има силно присъствие, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

На среща с началника на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър Аун отново потвърди „решимостта на ливанската държава да разпространи влиянието си чрез въоръжените си сили“ чак до границата с Израел. Това се казва в изявление, разпространено от канцеларията на президента на Ливан.

Аун и Купър обсъдиха подготовката за прилагане на рамковото споразумение, сключено с Израел под егидата на Вашингтон, се посочва още в изявлението.