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Българин преби и заплаши с убийство приятелката си във Виена

Цветана Делибалтова, БТА

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

В неделя след обяд във Виена е била нападната 29-годишна жена от своя приятел - 29-годишен български гражданин. Той пребил и заплашил, че ще я убие. Пострадалата е успяла да подаде сигнал към полицията.

Малко след това полицейски служители са пристигнали пред жилищната сграда и са задържали заподозрения пред входа. Той отчасти е признал извършеното. В апартамента полицаите са открили напълно разстроената 29-годишна жена, съобщи говорителят на полицията Маркус Дитрих.

Жената е заявила, че мъжът многократно я е удрял в лицето и корема и я ударил по главата с твърд предмет, обясни Дитрих пред AПA. Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница.

Извършителят е бил задържан, а по-късно по разпореждане на прокуратурата във Виена е бил освободен и срещу него е започнало производство. Срещу българския гражданин са издадени забрана за влизане в жилището и забрана за доближаване, както и временна забрана за притежаване на оръжие.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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