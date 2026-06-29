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Новоучреденият комитет за Ормузкия проток заседава за първи път

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СНИМКА: Ройтерс

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади пристигна в Оман днес за среща с висш омански дипломат. Тя бе първо заседание на новоучредения Съвместен комитет за Ормузкия проток, предаде ДПА, позовавайки се на публикация на Гарибабади в социалната платформа "Екс".

Иранският заместник-министър се е срещнал с оманския дипломат Абдулазиз ал Хинаи, за да обсъдят актуални въпроси, свързани с протока, включително бъдещото управление ключовия воден път и суверенните права на двете крайбрежни държави. Не се съобщават повече подробности за срещата.

Омански официални представители посочиха, че двете страни са обсъдили по-близкото сътрудничество в сферата на транспортните и морските услуги. Според Министерството на външните работи на Оман те са потвърдили ангажимента си да спазват международните закони, както и общите интереси и суверенитета на двете страни.

През уикенда конфликтът между САЩ и Иран отново се разпали, след като двете страни си размениха удари, съобщи БТА. 

Преди почти две седмици САЩ и Иран подписаха рамково споразумение, имащо за цел да проправи пътя за слагане на окончателен край на войната. Отварянето на Ормузкия проток за корабоплаване е ключов компонент на това споразумение, отбелязва ДПА.

СНИМКА: Ройтерс

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