Над 1700 са вече загиналите при земетресенията във Венецуела

До повече от 1700 души нарасна броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела от миналата седмица. Това съобщи днес по държавната телевизия високопоставеният депутат Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс и БТА.
Над от 5000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без покрив над главата си, добави Родригес, цитиран от БТА.
Национални и международни спасителни екипи продължиха работата си през цялата минала нощ, докато семействата на изчезналите не губят надежда, че ще бъдат открити още оцелели, отбелязва Ройтерс.
По-рано днес стана ясно, че след 43-часова операция е спасен мъж, оцелял 106 часа дни под руините.
Междувременно тази сутрин силен вторичен трус разтърси района северно от венецуелската столица, съобщи Геоложката служба на САЩ.
Пожарникар от британски произход, участващ в спасителните операции във Венецуела, заяви, че обикновено има 96-часов прозорец, в който могат да бъдат открити най-много оцелели - срок, който е изтекъл снощи. По думите му към този момент спасителните екипи се надяват на „чудодейни спасителни акции".